A giorni il decreto per dilazionare ulteriormente gli adempimenti fiscali e prorogare il blocco selettivo dei licenziamenti

Arriverà settimana prossima il decreto per "tappare i buchi" rimaste aperti con i precedenti interventi normativi. In particolare per spostare il termine per l'invio delle cartelle e per prolungare la cig Covid per alcuni settori in crisi, come il tessile, legandola ad un blocco dei licenziamenti selettivo. Lo si apprende da fonti ministeriali. Come anticipato dal Sole 24 Ore, nel dl dovrebbe rientrare anche il rifinanziamento della nuova Sabatini (incentivi per gli investimenti delle imprese). Le risorse infatti al momento sono esaurite e lo sportello per le domande è chiuso dal 2 giugno.

