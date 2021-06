A che ora inizia Masantonio – Sezione scomparsi: l’orario della messa in onda su Canale 5 (Di venerdì 25 giugno 2021) A che ora inizia Masantonio – Sezione scomparsi, la fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, su Canale 5? La messa in onda delle varie puntate della serie tv è prevista intorno alle ore 21,25. La durata dei due episodi di cui sono composte le varie puntate è di circa 2 ore. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 25 giugno 2021 Seconda puntata: venerdì 2 luglio 2021 Terza puntata: venerdì 9 luglio ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) A che ora, la fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, su5? Laindelle varie puntateserie tv è prevista intorno alle ore 21,25. La durata dei due episodi di cui sono composte le varie puntate è di circa 2 ore. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 25 giugno 2021 Secpuntata: venerdì 2 luglio 2021 Terza puntata: venerdì 9 luglio ...

