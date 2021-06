Skoda - Entro il 2030 tre nuove elettriche d'ingresso gamma (Di giovedì 24 giugno 2021) Internazionalizzazione, elettrificazione e digitalizzazione: sono questi i tre cardini del nuovo piano industriale al 2030 varato dalla Skoda per affrontare le sfide del prossimo decennio e fare un ulteriore salto di qualità in termini dimensionali. La Casa della Freccia alata, infatti, punta a diventare uno dei cinque brand più venduti in Europa Entro il 2030 e il primo marchio europeo in India, Russia e Nord Africa. Tre nuove elettriche accessibili. La strategia aziendale "Next Level - Skoda Strategy 2030" definisce una nuova visione (Aiuteremo il mondo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 giugno 2021) Internazionalizzazione, elettrificazione e digitalizzazione: sono questi i tre cardini del nuovo piano industriale alvarato dallaper affrontare le sfide del prossimo decennio e fare un ulteriore salto di qualità in termini dimensionali. La Casa della Freccia alata, infatti, punta a diventare uno dei cinque brand più venduti in Europaile il primo marchio europeo in India, Russia e Nord Africa. Treaccessibili. La strategia aziendale "Next Level -Strategy" definisce una nuova visione (Aiuteremo il mondo ...

