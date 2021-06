Il leghista e il Duce o Sgarbi collega del Papa? Vota la frase peggiore (Di mercoledì 23 giugno 2021) E poi Laura Ravetto come Giovanna d'Arco, Minzolini e Berlusconi alla "De Gaulle", le bufale vaccinali di Enrico Montesano, Lucia Azzolina e le dimenticanze sulla Nazionale: a voi la scelta, qual è la peggior sparata della settimana? Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 23 giugno 2021) E poi Laura Ravetto come Giovanna d'Arco, Minzolini e Berlusconi alla "De Gaulle", le bufale vaccinali di Enrico Montesano, Lucia Azzolina e le dimenticanze sulla Nazionale: a voi la scelta, qual è la peggior sparata della settimana?

