G20 del lavoro e dell’istruzione a Catania, Ugl: “Nostra area metropolitana simbolo dei problemi di lavoro e di dispersione scolastica, sia istituito tavolo permanente” (Di martedì 22 giugno 2021) Siamo certamente contenti ed al tempo stesso orgogliosi della scelta di Catania come sede del G20 sui temi del lavoro e dell’istruzione, in programma oggi e domani. Ci auguriamo che questa decisione sia stata presa dai Ministeri organizzatori non per le bellezze e l’attrattività della città, ma per il valore simbolico che essa stessa ricopre ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 22 giugno 2021) Siamo certamente contenti ed al tempo stesso orgogliosi della scelta dicome sede del G20 sui temi del, in programma oggi e domani. Ci auguriamo che questa decisione sia stata presa dai Ministeri organizzatori non per le bellezze e l’attrattività della città, ma per il valore simbolico che essa stessa ricopre ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

marcodimaio : “#Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni e capacità di inno… - ItalyMFA : #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sul… - ItalyMFA : ???Dichiarazioni del Min @luigidimaio e del DG @FAO, Qu Dongyu @FAODG a margine della Ministeriale @g20org.… - ItalyUN_NY : RT @ItalyMFA: #G20Italy | Il Ministro @luigidimaio, per la Pres. ???? @g20org, ha presieduto la Riunione dei Ministri degli Esteri e dello Sv… - MauroV1968 : RT @giusvo: Possenza proletaria contro arroganza borghese...?? Mentre i padroni del mondo si riuniscono a #Matera per il #G20, il maschio a… -