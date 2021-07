(Di martedì 8 giugno 2021) Ilamplia la sua offerta di marchi con quattrocinesi e uno californiano - ma anch'esso controllato da capitali del Celeste Impero - tutti legati da un elemento in comune: l'elettrificazione. Aiways, Maxus, Seres e Weltmeister e Karma sono icostruttori attorno ai quali verte il nuovo progetto KGen dell'azienda italiana: Non siamo più solo importatori di marchi unici spiega il l'amministratore delegato delLuca Ronconi - bensì dei consulenti, un hub di mobilità per chi vuole guidare elettrico. Siamo solo all'inizio, ma ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Gruppo Koelliker - Cinque nuovi brand per il rilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Koelliker

Quotidiano Motori

Ersel Investimenti è la holding di investimento delErsel, da anni presente nel core ... L'Ospedalenasce nel 1928 per iniziativa dell'industriale torinese Enrico. Da allora è ...Dalla fondazione nel 1936, ilsi è sempre distinto per la capacità di guardare oltre l'Italia, in cerca di novità automobilistiche interessanti: Jaguar, Seat, Jeep, Hyundai, Kia, Mitsubishi hanno vissuto la fase ...Aiways U6 EV è un concept quasi definitivo che sta facendo parlare di sé per i suoi interni ispirati ai videogiochi e a Star Wars ...Nel numero da oggi in edicola, focus sui rilevamenti del nostro Centro Prove. Il confronto tra 4 Suv-B compatti (Kia Stonic, Jeep Renegade 4xe, Audi Q2 e Toyota C-HR), la grinta della Ford Mustang Mac ...