Viaggio a San Marino Covid free. Tra italiani furbetti, Sputnik a 50 euro e nessun coprifuoco: «Qui siamo tutti vaccinati» – Il video (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella Repubblica di San Marino sono state superate le 40mila vaccinazioni. Si respira un’aria di festa, di libertà, di speranza. L’atmosfera è quasi surreale: nessun nuovo caso, pochissimi gli attualmente positivi (e comunque tutti a casa, mai ricoverati), chiuso il reparto Covid, nessun paziente in terapia intensiva. E mentre il peggio sembra essere passato, i giovani, per più di un anno ai “domiciliari”, si ritrovano al bar, al ristorante, anche al chiuso, a mangiare come si faceva in epoca pre-Covid. Molti tengono le mascherine abbassate, non c’è più il coprifuoco, si può fare nottata ma ancora non si può andare in discoteca (almeno fino al 19 giugno, quando si terrà la prima serata in cui potranno entrare solo i vaccinati, i guariti o chi si è ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella Repubblica di Sansono state superate le 40mila vaccinazioni. Si respira un’aria di festa, di libertà, di speranza. L’atmosfera è quasi surreale:nuovo caso, pochissimi gli attualmente positivi (e comunquea casa, mai ricoverati), chiuso il repartopaziente in terapia intensiva. E mentre il peggio sembra essere passato, i giovani, per più di un anno ai “domiciliari”, si ritrovano al bar, al ristorante, anche al chiuso, a mangiare come si faceva in epoca pre-. Molti tengono le mascherine abbassate, non c’è più il, si può fare nottata ma ancora non si può andare in discoteca (almeno fino al 19 giugno, quando si terrà la prima serata in cui potranno entrare solo i, i guariti o chi si è ...

in_appennino : RT fsnews_it 'In viaggio ?? con #GustaeDegusta a San Casciano Val di Pesa, nel cuore ?? della #Toscana. @Andrea_Radic… - TargatoCN : Il viaggio come ispirazione: visita guidata alla mostra “E luce fu” in San Francesco a Cuneo - Open_gol : Siamo andati nella Repubblica di San Marino dove praticamente non ci sono più divieti anti-Covid. La campagna vacci… - CICircunscripc1 : RT @Italia: Venzone, San Daniele, lo Zoncolan: la Carnia In bicicletta è un viaggio alla scoperta dell'identità di una regione storica fatt… -