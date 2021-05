Vangelo del giorno: Giovanni 19,25-34 – Audio e commento Papa Francesco (Di lunedì 24 maggio 2021) Lo spunto del Vangelo del giorno 24 Maggio 2021, Lunedì: “Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre”. Beata Vergine Maria Madre della Chiesa – IV settimana del salterio – Anno B Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25-34 In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 24 maggio 2021) Lo spunto deldel24 Maggio 2021, Lunedì: “Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre”. Beata Vergine Maria Madre della Chiesa – IV settimana del salterio – Anno B Dalsecondo19,25-34 In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

donDeodato : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 24 maggio 2021. - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 24 maggio 2021. - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 24 maggio 2021. - voragano : @Massimi61981832 @Misurelli77 @matteorenzi Se non frequenti la chiesa cattolica non parlare del vangelo che non lo… - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 24 maggio 2021. -