Vaccino Pfizer | efficace contro casi gravi al 97 | 4% Casi dimezzati in famiglia - I DATI

(Di lunedì 24 maggio 2021) Dai risultati di uno studio condotto in Qatar, emerge che ilal 97,4%di Covid ,il rischio cioè di finire in terapia intensiva o al cimitero». Lo...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Una dose di vaccino funziona poco contro la variante indiana. Ma con due dosi l’efficacia contro l… - MedicalFactsIT : Bambini, Pfizer avvia studio per vaccino anti Covid-19 ai bambini dai 6 mesi agli 11 anni #MedicalFacts #vaccini - rep_palermo : Scarseggiano le dosi di Pfizer e Moderna a Palermo: 'Rimandate a giugno le prime dosi di vaccino' [di Gioacchino Am… - angelo25771504 : RT @biif: Su @TheLancet pubblicato uno studio sulla vera efficacia del #vaccino #covid di #Pfizer #Moderna #AstraZeneca #johnsonandjohnson… - rep_palermo : Scarseggiano le dosi di Pfizer e Moderna a Palermo: 'Rimandate a giugno le prime dosi di vaccino' [di Gioacchino Am… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Ma si punta anche ad allargare la platea dei beneficiari, con l'Agenzia europea del farmaco chiamata a decidere - venerdì - sulla possibilità di somministrare ilanche alla fascia d'...Le prenotazioni sono aperte a partire da giovedì 27 maggio e ilche verrà inoculato ai maturandi è il. La prima dose verrà fatta nei giorni di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno.Continuano anche oggi lunedì 24 maggio le sedute vaccinali, senza prenotazione, dedicate agli over 60 secondo quanto previsto dal piano regionale che ha dato il via libera oggi alla prima giornata del ...Un nuovo carico di vaccini Pfizer- BioNTech arriva oggi in Romania. Lo riferisce il Comitato nazionale di coordinamento per le ...