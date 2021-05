Vaccino Johnson & Johnson in farmacia a Roma e nel Lazio, aperte le prenotazioni: come prendere appuntamento, chi può farlo e dove (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo il successo degli Open Day AstraZeneca e superata la quota di 2 milioni di cittadini vaccinati con la prima dose (oltre il 41% della popoLazione target), nel Lazio la campagna di vaccinazione procede spedita e, proprio oggi partono le prenotazioni per la somministrazione del Vaccino in farmacia. “Un risultato importante – ha dichiarato l’assessore D’Amato – e ora dobbiamo ulteriormente accelerare attraverso i medici di medicina generale, che hanno già registrato oltre 300 mila vaccinazioni, e le farmacie, le cui prenotazioni partiranno domani (oggi, ndr), una rete capillare che serve per recuperare gli indecisi alla vaccinazione“. LEGGI QUI L’ELENCO DELLE FARMACIE DEL Lazio dove FARE IL Vaccino Vaccino in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo il successo degli Open Day AstraZeneca e superata la quota di 2 milioni di cittadini vaccinati con la prima dose (oltre il 41% della popone target), nella campagna di vaccinazione procede spedita e, proprio oggi partono leper la somministrazione delin. “Un risultato importante – ha dichiarato l’assessore D’Amato – e ora dobbiamo ulteriormente accelerare attraverso i medici di medicina generale, che hanno già registrato oltre 300 mila vaccinazioni, e le farmacie, le cuipartiranno domani (oggi, ndr), una rete capillare che serve per recuperare gli indecisi alla vaccinazione“. LEGGI QUI L’ELENCO DELLE FARMACIE DELFARE ILin ...

