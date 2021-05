Vaccino Covid Lazio, da oggi si può prenotare in farmacia: chi può farlo, la fascia d’età (Di lunedì 24 maggio 2021) Da oggi, lunedì 24 maggio 2021, si potrà prenotare il Vaccino anti Covid 19 nelle farmacie della Regione Lazio. Un’iniziativa volta ad accelerare la campagna vaccinale, in modo da procedere ancora più spediti e limitare ulteriormente la diffusione del contagio. A essere somministrato nelle farmacie sarà il Vaccino monodose Johnson&Johnson. A venerdì erano oltre 500 le farmacie ad aver aderito alla proposta della Regione Lazio, ma i numeri sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane. Ma chi può prenotarsi per il Vaccino nelle farmacie del Lazio? Come si fa? Di seguito tutte le informazioni. Chi può prenotare il Vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie del Lazio Anche ... Leggi su tpi (Di lunedì 24 maggio 2021) Da, lunedì 24 maggio 2021, si potràilanti19 nelle farmacie della Regione. Un’iniziativa volta ad accelerare la campagna vaccinale, in modo da procedere ancora più spediti e limitare ulteriormente la diffusione del contagio. A essere somministrato nelle farmacie sarà ilmonodose Johnson&Johnson. A venerdì erano oltre 500 le farmacie ad aver aderito alla proposta della Regione, ma i numeri sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane. Ma chi può prenotarsi per ilnelle farmacie del? Come si fa? Di seguito tutte le informazioni. Chi puòilJohnson&Johnson nelle farmacie delAnche ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Covid, il Tar di Catania: “Nessun diritto di avere la seconda dose entro 40 giorni per i furbetti che hanno… - sole24ore : Covid, per i furbetti del vaccino la seconda dose può attendere - RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid, Tar di Catania vieta ai furbetti del vaccino di ricevere seconda dose… - zazoomblog : Vaccino Covid Sileri: “Obbligo non è ipotesi sul tavolo” - #Vaccino #Covid #Sileri: #“Obbligo -