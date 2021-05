Vaccino covid alla fascia 12-15 anni, Rasi: “Fondamentale per la ripresa di settembre” (Di lunedì 24 maggio 2021) Sul Vaccino ai giovani fra i 12 e 15 anni si attende solo l'ok dell'Ema. Ok che dovrebbe essere scontato, a sentire Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'ente regolatorio Ue, ospite ieri di 'Agorà' su Rai3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 maggio 2021) Sulai giovani fra i 12 e 15si attende solo l'ok dell'Ema. Ok che dovrebbe essere scontato, a sentire Guido, ex direttore esecutivo dell'ente regolatorio Ue, ospite ieri di 'Agorà' su Rai3. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Covid, il Tar di Catania: “Nessun diritto di avere la seconda dose entro 40 giorni per i furbetti che hanno… - sole24ore : Covid, per i furbetti del vaccino la seconda dose può attendere - RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - carlo_conforti : RT @Lucagrossi66: Conoscente già colpito a fine Gennaio da Covid. Chiamato al vaccino Mercoledì. 4 gg di febbre fino a 39, vomito e diarrea… - D503Gaetano : RT @biif: Cosa ne pensate? È giusto secondo voi usare l'archetipo dell'atto sessuale per promuovere il #vaccino #covid ? (Oggi non vogli… -