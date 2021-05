Uomini e Donne, Valentina Autiero smaschera tutti: "Ridicoli, se aprissi certe Chat..." (Di lunedì 24 maggio 2021) Valentina Autiero, furiosa con alcuni ex colleghi di Uomini e Donne, fa dichiarazioni pesanti e si dice pronta a smascherare tutti! Leggi su comingsoon (Di lunedì 24 maggio 2021), furiosa con alcuni ex colleghi di, fa dichiarazioni pesanti e si dice pronta are

Advertising

TeresaBellanova : Con le donne e gli uomini di #ItaliaVivaCarrara. Bello ritrovarci dal vivo e potersi guardare negli occhi, ma anche… - poliziadistato : Rose bianche per Emanuela Loi in questura a Cagliari, così i più piccoli hanno ricordato chi ha servito il Paese da… - pdnetwork : A #Falcone e #Borsellino, alle donne e agli uomini di Stato che al loro fianco hanno perso la vita dobbiamo il cora… - amati_89 : RT @mery45393706: 'coppie di uomini e donne, di uomini e uomini presi per mano' ?? #Amici20 #aka7even - teresa_alessio : RT @LucioMalan: Come giustamente osserva #MassimoGandolfini , con il #ddlZan chi si opponesse a far gareggiare con le donne uomini che “si… -