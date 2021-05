“Uomini e Donne”, Martina Grado: “C’è volontà di costruire un rapporto maturo con Giacomo Czerny” (Di lunedì 24 maggio 2021) In attesa della scelta di Giacomo Czerny, intervista a cuore aperto di Martina Grado al settimanale ufficiale di “Uomini e Donne” (Screenshot video)Con il campionato di calcio che ha emesso, ieri sera, il suo ultimo verdetto, Milan e Juventus in Champions League, Napoli in Europa League, ora a tenere con il fiato sospeso gli italiani è solo la scelta di Giacomo Czerny. Intervistata a pochi giorni dalla relativa messa in onda dal settimanale ufficiale di “Uomini e Donne“, la corteggiatrice Martina Grado ha rivelato cosa l’attrae del tronista: POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jasmine Carrisi, nuovo singolo della figlia di Albano: la reazione di mamma Loredana “Ho ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021) In attesa della scelta di, intervista a cuore aperto dial settimanale ufficiale di “” (Screenshot video)Con il campionato di calcio che ha emesso, ieri sera, il suo ultimo verdetto, Milan e Juventus in Champions League, Napoli in Europa League, ora a tenere con il fiato sospeso gli italiani è solo la scelta di. Intervistata a pochi giorni dalla relativa messa in onda dal settimanale ufficiale di ““, la corteggiatriceha rivelato cosa l’attrae del tronista: POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jasmine Carrisi, nuovo singolo della figlia di Albano: la reazione di mamma Loredana “Ho ...

Advertising

TeresaBellanova : Con le donne e gli uomini di #ItaliaVivaCarrara. Bello ritrovarci dal vivo e potersi guardare negli occhi, ma anche… - poliziadistato : Rose bianche per Emanuela Loi in questura a Cagliari, così i più piccoli hanno ricordato chi ha servito il Paese da… - pdnetwork : A #Falcone e #Borsellino, alle donne e agli uomini di Stato che al loro fianco hanno perso la vita dobbiamo il cora… - zazoomblog : “Uomini e Donne” Martina Grado: “C’è volontà di costruire un rapporto maturo con Giacomo Czerny” - #“Uomini #Donne… - amati_89 : RT @mery45393706: 'coppie di uomini e donne, di uomini e uomini presi per mano' ?? #Amici20 #aka7even -