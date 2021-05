Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 24 maggio 2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale lunedì 24 maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Nella puntata di oggi dovremmo vedere la scelta finale di Giacomo. Il tronista è rimasto ormai da settimane con solo due corteggiatrici, Martina e Carolina. Entrambe molto prese dal ragazzo, nelle ultime esterne avevano dimostrato di tenerci molto e di aver iniziato a provare forti sentimenti per lui; cosa che non renderà semplice la ... Leggi su zon (Di lunedì 24 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale24si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Nella puntata di oggi dovremmo vedere la scelta finale di Giacomo. Il tronista è rimasto ormai da settimane con solo due corteggiatrici, Martina e Carolina. Entrambe molto prese dal ragazzo, nelle ultime esterne avevano dimostrato di tenerci molto e di aver iniziato a provare forti sentimenti per lui; cosa che non renderà semplice la ...

