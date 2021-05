UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 25 e mercoledì 26 maggio 2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) anticipazioni puntata 1175 di Una VITA di martedì 25 e mercoledì 26 maggio 2021: Mendez va a casa di Genoveva per farle delle domande sulla defunta Ursula. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 22 e lunedì 24 maggio 2021 Marcia decide di chiedere a Israel / Santiago un piacere che riguarda Felipe, così i due si recano a casa del legale. Ildefonso dimostra a Camino di avere delle idee piuttosto progressiste. Intanto la ragazza riceve una scatola con un laccio rosso al suo interno. Camino sa che quella scatola arriva da Maite, ma alla madre dice di non sapere cosa tutto ciò voglia dire. Liberto cerca di eVITAre che Rosina veda i dipinti di Maite prima ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 24 maggio 2021)1175 di Unadi25 e26: Mendez va a casa di Genoveva per farle delle domande sulla defunta Ursula. Leggi anche: UNAdi sabato 22 e lunedì 24Marcia decide di chiedere a Israel / Santiago un piacere che riguarda Felipe, così i due si recano a casa del legale. Ildefonso dimostra a Camino di avere delle idee piuttosto progressiste. Intanto la ragazza riceve una scatola con un laccio rosso al suo interno. Camino sa che quella scatola arriva da Maite, ma alla madre dice di non sapere cosa tutto ciò voglia dire. Liberto cerca di ere che Rosina veda i dipinti di Maite prima ...

