Una Vita anticipazioni oggi 24 maggio 2021, i sospetti di Mendez (Di lunedì 24 maggio 2021) Mai come adesso Genoveva dovrebbe temere di essere scoperta, infatti nell’episodio di Una Vita in onda oggi 24 maggio 2021 la Salmeron sarà nervosa quando alla porta del suo appartamento si presenta in commissario Mendez per fare delle domande sia a lei che a Felipe. Non aver occultato il corpo della Dicenta in tempo potrebbe farle rischiare di essere scoperta? Camino intanto, secondo i video che anticipano la puntata, si accorge di avere molte cose in comune con Ildefonso e inizia a gradire la sua compagnia. Forse questo giovane potrebbe farle dimenticare il sentimento che prova per Maite? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, un fantasma terrorizza Acacias Le trame della telenovela spagnola annunciano che uno spettro sembra aggirarsi per le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 maggio 2021) Mai come adesso Genoveva dovrebbe temere di essere scoperta, infatti nell’episodio di Unain onda24la Salmeron sarà nervosa quando alla porta del suo appartamento si presenta in commissarioper fare delle domande sia a lei che a Felipe. Non aver occultato il corpo della Dicenta in tempo potrebbe farle rischiare di essere scoperta? Camino intanto, secondo i video che anticipano la puntata, si accorge di avere molte cose in comune con Ildefonso e inizia a gradire la sua compagnia. Forse questo giovane potrebbe farle dimenticare il sentimento che prova per Maite? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole, un fantasma terrorizza Acacias Le trame della telenovela spagnola annunciano che uno spettro sembra aggirarsi per le ...

Advertising

frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - matteosalvinimi : ++ Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime inform… - CarloCalenda : Mi hanno garantito una vita agiata e una buona educazione? Si. Ho scelto di fare la loro stessa loro carriera? No.… - napulazz : Un cimitero ovunque, per strada e nella vita virtuale dei social. Una beffa degna dei film di Ocean's Un finale s… - iwasalloverit : “eh che se studiate finite a lavorare dove vi piace e fate una bella vita” LMFAO???? EXCUSE ME??? WHERE SIR WHERE -