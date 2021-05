Una Vita, anticipazioni della settimana: c’è il colpo di scena! Lo hanno fatto (Di lunedì 24 maggio 2021) Quello che sta per succedere lascia i telespettatori impressionati. Una serie di colpi di scena incredibili nella soap Una Vita. Continua la stagione delle fiction, tanto sulla Rai quanto su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 24 maggio 2021) Quello che sta per succedere lascia i telespettatori impressionati. Una serie di colpi di scena incredibili nella soap Una. Continua la stagione delle fiction, tanto sulla Rai quanto su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - matteosalvinimi : ++ Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime inform… - CarloCalenda : Mi hanno garantito una vita agiata e una buona educazione? Si. Ho scelto di fare la loro stessa loro carriera? No.… - Luna39884366 : RT @donTonio66: Tristezza, solo tristezza. E una preghiera per quanti hanno perso la vita e per le loro famiglie. #FuniviaStresaMottarone h… - WazzaFit : @BalotelliCyborg @sgizzi89 @fabioct_ @neroblu65 Non posso aiutarti per i tuoi problemi , te l’ho detto e ripeto. Mi… -