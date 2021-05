Una finestra sul mondo: l’intervista a Gail Halaban (Di lunedì 24 maggio 2021) In diverse cover realizzate per il magazine New Yorker, l’illustratore francese Jean Jacques Sempè ha rappresentato la Grande Mela come una moltitudine di palazzi e grattacieli affastellati uno sopra all’altro, in cui le migliaia di finestre illuminate colorate in giallo simboleggiano i newyorkesi indaffarati nelle faccende della loro quotidianità. Grandi vedute della città in cui un unico dettaglio, una finestra diversa dalle altre, lascia modo all’osservatore curioso di sbirciare al suo interno. Attraverso i vetri, dietro alle tende scostate, c’è una ballerina che si esercita, un uomo sulla cyclette in tuta da ginnastica, oppure due circensi che fanno saltare le tigri attraverso i cerchi: immagini che raccontano la vita segreta di ognuno dietro a una porta chiusa. Ed è da qui, da quei momenti intimi che è partita la fotografa Gail ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) In diverse cover realizzate per il magazine New Yorker, l’illustratore francese Jean Jacques Sempè ha rappresentato la Grande Mela come una moltitudine di palazzi e grattacieli affastellati uno sopra all’altro, in cui le migliaia di finestre illuminate colorate in giallo simboleggiano i newyorkesi indaffarati nelle faccende della loro quotidianità. Grandi vedute della città in cui un unico dettaglio, unadiversa dalle altre, lascia modo all’osservatore curioso di sbirciare al suo interno. Attraverso i vetri, dietro alle tende scostate, c’è una ballerina che si esercita, un uomo sulla cyclette in tuta da ginnastica, oppure due circensi che fanno saltare le tigri attraverso i cerchi: immagini che raccontano la vita segreta di ognuno dietro a una porta chiusa. Ed è da qui, da quei momenti intimi che è partita la fotografa...

