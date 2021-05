Un posto al sole | le anticipazioni della soap per la settimana da lunedì 24 maggio a venerdì 28 maggio

(Di lunedì 24 maggio 2021) Riparte una nuovain compagnia di Unalcon le puntate che andranno in onda a partire da242021, come sempre a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino a. I fan continueranno a passare le serata in compagniaitaliana arrivata ormai alla sua 24esima stagione. Unal: letrama delle prossime puntate Protagonista delle prossime puntate di Unalsarà un atteso ritorno per i fan di lungo corso: tornerà Marina Giordano, il personaggio interpretato dall’attrice Nina Soldano. Vedremo insieme cosa ...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Unal, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 24 al 28 maggio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45. Come già sapete, le puntate di questa settimana di Un posto al sole si contraddistinguono per il ritorno in video (dopo diversi mesi di assenza) di Nina Soldano e del suo personaggio, Marina Giordano.