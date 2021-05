UN POSTO AL SOLE | anticipazioni 25 maggio | il ritorno di Marina Giordano!

(Di lunedì 24 maggio 2021)puntata di Unalin onda martedì 252021: Leggi anche: UNALpuntata di lunedì 242021 Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è stato ormai messo con le spalle al muro da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Pietro Abbate (Simon Grechi). Sofferente e con il cuore spezzato, Speranza (MariaDi Maio) ha deciso di tornare al suo paese ed è in procinto di partire. Quale sarà la reazione di Vittorio (Amato D’Auria)? Non trovando vie d’uscita, Ferri si trova nelle condizioni di dover accettare la sconfitta. Ma non è detta l’ultima parola:Giordano (Nina Soldano) sta tornando!!! Unal: tutte le ...

Advertising

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani con il ritorno più gradito!!! - lloucin : Lui è il mio grande amore I suoi colori di sole e d'azzurro ho sempre negli occhi e nel cuore. Le sue sfumature son… - tweetnewsit : #IlParadisodellesignore e #upas, anticipazioni #24maggio: una sofferta decisione - smilingatmyself : Oggi non ho nessuna voglia di lavorare e di vivere la stessa giornata un’altra volta, poi piove a dirotto portatemi… - Agatha776 : @ninettamia_ se puoi mi piacerebbe un'analisi di Un posto al sole. Grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

Tv Sorrisi e Canzoni

... che, a secondo della posizione dele dalla presenza delle nubi, cambia di colore. L'erosione ... La spa, la più grande della Val Pusteria, è unincantato con sauna finlandese con vista ...... Il24 Ore apre con il titolo "Licenziamenti, l'inganno di Orlando" con il vicepresidente ... Aldella VIA, ci sarà una sorta di supercommissione con 40 esperti. Oltre all'identificazione di ...Scudetto all’Inter, e questa non era più una novità. In Champions, nell’ordine, Milan, Atalanta e Juventus. Fuori il Napoli. Altro che playoff, altro che americanate sul genere Super-League. Novanta m ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 25 maggio 2021: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 24 maggio 2021 Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è st ...