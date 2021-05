Un ministro vestito di canapa e fieno

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 maggio 2021) Roberto Cingolani, futuro premier (primo governo Cingolani). Attualeper la Transizione (dal vapore al treno a levitazione magnetica). Infatti la prima foto (su Instagram) vede Cingolani alla Breda ferroviaria. L’azienda va riconvertita entro domani. Si passerà dal treno monorotaia a quello che arriva sempre in ritardo. Proseguiamo. Ilcon un gruppo di “campesinos” che frequentano uno stage di “Terra Madre” slow food. Ecco il colloquio: “Amici, da dove arrivate?” “Dall’Honduras”. “Cosa coltivate?”. “La noce di cocco, che ultimamente viene mangiata prima del raccolto da un insetto mai visto prima”. “Perché non usate il ddt?”. “Noi vorremmo! Ma i miliardari comunisti che sono i proprietari dei nostri terreni non vogliono”. “Hanno ragione!”. “Ma non scherziamo. La scorza della noce di cocco fa da barriera. Il frutto trattato con ddt non ...