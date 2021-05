Trema la terra al sud: scossa di 3.2 preoccupa la popolazione (Di lunedì 24 maggio 2021) Poco fa una scossa di terremoto ha colpito il sud Italia. Ansia nella popolazione calabrese cha ha avvertito l’evento tellurico. TerremotoPoco fa una scossa di terremoto ha mandato in ansia l’intera popolazione. Il sisma si è verificato sulla costa calabrese occidentale, precisamente a Catanzaro. L’evento tellurico ha raggiunto una magnitudo di 3.2 ad una profondità di 166 Km, al momento non si contano danni a cose o persone. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di lunedì 24 maggio 2021) Poco fa unadi terremoto ha colpito il sud Italia. Ansia nellacalabrese cha ha avvertito l’evento tellurico. TerremotoPoco fa unadi terremoto ha mandato in ansia l’intera. Il sisma si è verificato sulla costa calabrese occidentale, precisamente a Catanzaro. L’evento tellurico ha raggiunto una magnitudo di 3.2 ad una profondità di 166 Km, al momento non si contano danni a cose o persone. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Advertising

graffitiaddosso : mi ritrovo troppo in trema la terra di mostro - alainf55 : RT @zarandillo: Still from the Italian film La terra trema, Luchino Visconti, 1948. - Iromatchi : RT @zarandillo: Still from the Italian film La terra trema, Luchino Visconti, 1948. - Alabandine_ : RT @zarandillo: Still from the Italian film La terra trema, Luchino Visconti, 1948. - zarandillo : Still from the Italian film La terra trema, Luchino Visconti, 1948. -