Trasporti marittimi e logistica per affermare un capitalismo cinese? (Di lunedì 24 maggio 2021) “La chiave di accesso alla comprensione del futuro va ricercata nelle lezioni della storia”. L’affermazione è di Richard Baldwin, uno degli economisti che più si è applicato a studiare le trasformazioni delle catene globali del valore per delineare le possibili traiettorie dello sviluppo mondiale futuro. Traiettorie che si intrecciano con l’affermazione delle forme di capitalismo e con il concetto di “primato economico”, già introdotto negli anni Novanta del secolo scorso dallo storico dell’economia Charles Kindleberger. Lo sviluppo dei Trasporti marittimi e delle piattaforme logistiche è sempre stato connesso con un sistema capitalistico e con il suo modello socio-economico di riferimento. Intorno al 1500 la Cina era una potenza globale. All’epoca i traffici commerciali si svolgevano in particolare via terra, ma non dobbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021) “La chiave di accesso alla comprensione del futuro va ricercata nelle lezioni della storia”. L’affermazione è di Richard Baldwin, uno degli economisti che più si è applicato a studiare le trasformazioni delle catene globali del valore per delineare le possibili traiettorie dello sviluppo mondiale futuro. Traiettorie che si intrecciano con l’affermazione delle forme die con il concetto di “primato economico”, già introdotto negli anni Novanta del secolo scorso dallo storico dell’economia Charles Kindleberger. Lo sviluppo deie delle piattaforme logistiche è sempre stato connesso con un sistema capitalistico e con il suo modello socio-economico di riferimento. Intorno al 1500 la Cina era una potenza globale. All’epoca i traffici commerciali si svolgevano in particolare via terra, ma non dobbiamo ...

HuffPostItalia : Trasporti marittimi e logistica per affermare un capitalismo cinese? - ferpress : #FriuliVeneziaGiulia: #Pizzimenti, nuove tariffe trasporti marittimi stagionali di trasporto pubblico locale - - regioneFVGit : #Mobilità: Nuove tariffe per i trasporti marittimi stagionali. Lo riferisce @pizzimenti_g. Al via collegamento sper… - salvatoreiak74 : RT @gadmeischia: Vaccini. L’annuncite istituzionale pervade anche i trasporti. L'amministratore delegato di EAV De Gregorio, 'Abbiamo chiu… - ChainItaly : RT @befgroup: Gli spedizionieri europei hanno fatto sentire la propria voce in merito la spropositata crescita dei noli marittimi. #Bruxell… -