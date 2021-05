**Tragedia Mottarone: Comitato giustizia Cermis, ‘sembra sia stato il freno, ora più sicurezza** (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono tragedie che colpiscono immensamente noi gente di montagna e che si potrebbero evitare con un po’ di scrupolo perché le cose non accadono mai per caso. Siamo dispiaciuti e addolorati: dovevano godersi la giornata di sole e sono morti”. Lo dice all’Adnkronos Beppe Pontrelli, Fondatore del Comitato giustizia 3 febbraio, creato in occasione della seconda tragedia del Cermis in cui un aereo dei marines Usa della base di Aviano durante un volo tranciò un cavo della funivia provocando la morte di 20 persone. “Per le funivie bisognerebbe usare una maggiore prudenza. Le regole della sicurezza devono essere molto rigide. Abbiamo bisogno di riflessioni anche eccedenti, non postume. Dalle immagini che ho visto mi sembra che in quella del Mottarone la fune portante ha retto ma si è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono tragedie che colpiscono immensamente noi gente di montagna e che si potrebbero evitare con un po’ di scrupolo perché le cose non accadono mai per caso. Siamo dispiaciuti e addolorati: dovevano godersi la giornata di sole e sono morti”. Lo dice all’Adnkronos Beppe Pontrelli, Fondatore del3 febbraio, creato in occasione della seconda tragedia delin cui un aereo dei marines Usa della base di Aviano durante un volo tranciò un cavo della funivia provocando la morte di 20 persone. “Per le funivie bisognerebbe usare una maggiore prudenza. Le regole della sicurezza devono essere molto rigide. Abbiamo bisogno di riflessioni anche eccedenti, non postume. Dalle immagini che ho visto mi sembra che in quella della fune portante ha retto ma si è ...

