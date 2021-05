Tragedia di Mottarone, Decaro: 'Oggi a Bari ci svegliamo con peso sul cuore' (Di lunedì 24 maggio 2021) Bari - 'Questa mattina la nostra città si sveglia più triste e con un grande peso sul cuore' e 'mentre si accertano le cause dell'incidente, Bari piange le vittime di queste giornate maledette, e si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 24 maggio 2021)- 'Questa mattina la nostra città si sveglia più triste e con un grandesul' e 'mentre si accertano le cause dell'incidente,piange le vittime di queste giornate maledette, e si ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Alex_Bruzzi1975 : RT @pierofassino: Angoscia e dolore per le 13 vittime della tragedia di oggi alla #funivia del Mottarone. Vicinanza alle famiglie e un graz… - eliisabrunoni : RT @antoclerici: Stasera ho solo voglia di avere notizie sulla tragedia della funivia . Il Mottarone dove noi bambini andavamo a sciare...… -