Tragedia del Mottarone: le indagini su cosa non ha funzionato (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella Tragedia hanno perso la vita 14 persone L’incidente della funivia di Stresa – Mottarone ha provocato la morte di 14 persone: una Tragedia senza precedenti nella prima domenica in cui finalmente avevano riaperto gli impianti di risalita. Sulla cabina, poi precipitata, viaggiavano almeno 15 persone e l’incidente si è verificato nel tratto più alto del percorso che raggiunge l’altezza di 1.491 metri. Ora, inevitabilmente si cercherà di capire cosa sia realmente successo e soprattutto sarà necessario comprendere se la Tragedia poteva essere evitata. Nelle ultime ore, Pasquale Pantano, il difensore della società che gestisce l’impianto ha spiegato: «I controlli, le verifiche, erano tutte a posto. Poi quel che è accaduto è da verificare». La procura intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Nellahanno perso la vita 14 persone L’incidente della funivia di Stresa –ha provocato la morte di 14 persone: unasenza precedenti nella prima domenica in cui finalmente avevano riaperto gli impianti di risalita. Sulla cabina, poi precipitata, viaggiavano almeno 15 persone e l’incidente si è verificato nel tratto più alto del percorso che raggiunge l’altezza di 1.491 metri. Ora, inevitabilmente si cercherà di capiresia realmente successo e soprattutto sarà necessario comprendere se lapoteva essere evitata. Nelle ultime ore, Pasquale Pantano, il difensore della società che gestisce l’impianto ha spiegato: «I controlli, le verifiche, erano tutte a posto. Poi quel che è accaduto è da verificare». La procura intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ...

Advertising

borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - TgrRai : Tragedia a Stresa, Lago Maggiore, dove ha ceduto la fune della funivia del Mottarone, e la cabina è precipitata ai… - Agenzia_Ansa : Salgono a tredici le vittime della tragedia della funivia del Mottarone. I carabinieri: 'Si è staccato cavo portant… - rontagnano : RT @LegaSalvini: La tragedia della funivia del Mottarone ha causato 14 morti: tra questi italiani e stranieri (in foto Amit Biran con la mo… - zuccaro_sonia : @IvoMandarino Buongiorno, Ivo, mi è tornata in mente la tragedia del Cermis... in Trentino è una ferita mai rimargi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia del Giancarlo Cerri. Quando l'orbo ci vedeva bene ... incide la tela con rigorosa sofferenza, riuscendo ugualmente a trasmettere i valori spirituali della misericordia e del senso di pace che si possono trovare anche nella tragedia. Inaugurazione ...

Incidente della funivia di Mottarone, cordoglio del governo valdostano "Appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa - Mottarone - ... Ora a procura di Verbania indaga per conoscere le cause della tragedia e il ministero delle ...

Tragedia Mottarone, i nomi dei morti Corriere della Sera Follia Ue: ha fretta di tornare al Patto di stabilità Mentre l’informazione post pandemica si occupava delle solite stupidaggini politically correct tipo legge Zan o voto ai sedicenni, deve essere ...

Trovata una scarpa di Laura Ziliani, la 55enne scomparsa dall’8 maggio: riprese le ricerche Un residente della zona, stando a quanto riporta il quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", ha infatti trovato una scarpa abbandonata nei pressi del torrente Fiumeclo ... La famiglia è già provata ...

... incide la tela con rigorosa sofferenza, riuscendo ugualmente a trasmettere i valori spirituali della misericordia esenso di pace che si possono trovare anche nella. Inaugurazione ..."Appreso con profondo dolore la notiziatragico incidente della #funivia Stresa - Mottarone - ... Ora a procura di Verbania indaga per conoscere le cause dellae il ministero delle ...Mentre l’informazione post pandemica si occupava delle solite stupidaggini politically correct tipo legge Zan o voto ai sedicenni, deve essere ...Un residente della zona, stando a quanto riporta il quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", ha infatti trovato una scarpa abbandonata nei pressi del torrente Fiumeclo ... La famiglia è già provata ...