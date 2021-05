Tragedia a Stresa, l'esperto di impianti di funivia: «Ecco cosa è successo a quel cavo» (Di lunedì 24 maggio 2021) Marco Rinaldi, ingegnere e progettista che ha lavorato anche in Toscana, esclude difetti e mancati controlli: «C’era stata la revisione generale costata quattro milioni, tutto era stato rifatto». La sua ipotesi sul crollo Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 24 maggio 2021) Marco Rinaldi, ingegnere e progettista che ha lavorato anche in Toscana, esclude difetti e mancati controlli: «C’era stata la revisione generale costata quattro milioni, tutto era stato rifatto». La sua ipotesi sul crollo

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Miniver841 : RT @borghi_claudio: Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio lo sm… - VELOSPORT1960 : Marcella Severino: 'Brutto momento per Italia' -