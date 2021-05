Torino, Nicola: “Soddisfatto del lavoro. Il mio futuro? Non so cosa accadrà” (Di lunedì 24 maggio 2021) “Il lavoro svolto deve lasciarci soddisfatti perché ci ha consentito di raggiungere qualcosa di importante e non scontato. Indipendentemente da ciò che accadrà questa esperienza è nel mio cuore, assieme a questi colori ed ai nostri fantastici tifosi”. Così Davide Nicola sui social dopo la fine del campionato in cui è riuscito a condurre il Torino alla salvezza prendendo la squadra in piena zona retrocessione. Il tecnico dei granata, però, non è detto sia confermato per la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) “Ilsvolto deve lasciarci soddisfatti perché ci ha consentito di raggiungere qualdi importante e non scontato. Indipendentemente da ciò chequesta esperienza è nel mio cuore, assieme a questi colori ed ai nostri fantastici tifosi”. Così Davidesui social dopo la fine del campionato in cui è riuscito a condurre ilalla salvezza prendendo la squadra in piena zona retrocessione. Il tecnico dei granata, però, non è detto sia confermato per la prossima stagione. SportFace.

