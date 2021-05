Top XI: Ligue 1 2020/21 (Di lunedì 24 maggio 2021) A livello di pathos, forse neanche la Liga è riuscita a tenere testa alla Ligue 1 quest’anno: quando tutti credevamo che il Lille potesse finalmente farcela, ci si è messo di mezzo uno 0-0 col Saint Etienne a rimandare la festa per il titolo all’ultima giornata. La lotta Champions tra Monaco e Lione è rimasta viva fino alla fine e il PSG, falcidiato da Covid e infortuni, non è riuscito a dominare i big match come suo solito. È stato l’anno del granitico Lille di Galtier, miglior difesa dei cinque principali campionati con soli ventidue gol subiti, ma anche quello della rinascita del Monaco sotto Niko Kova?, capace di costruire un gioco aggressivo nel pressing, con una coppia da trentasei gol come quella formata da Ben Yedder e Volland. Ci sono stati poi il Lione, rudimentale dal punto di vista della manovra ma sempre divertente per chi ama le compilation di trick su ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 24 maggio 2021) A livello di pathos, forse neanche la Liga è riuscita a tenere testa alla1 quest’anno: quando tutti credevamo che il Lille potesse finalmente farcela, ci si è messo di mezzo uno 0-0 col Saint Etienne a rimandare la festa per il titolo all’ultima giornata. La lotta Champions tra Monaco e Lione è rimasta viva fino alla fine e il PSG, falcidiato da Covid e infortuni, non è riuscito a dominare i big match come suo solito. È stato l’anno del granitico Lille di Galtier, miglior difesa dei cinque principali campionati con soli ventidue gol subiti, ma anche quello della rinascita del Monaco sotto Niko Kova?, capace di costruire un gioco aggressivo nel pressing, con una coppia da trentasei gol come quella formata da Ben Yedder e Volland. Ci sono stati poi il Lione, rudimentale dal punto di vista della manovra ma sempre divertente per chi ama le compilation di trick su ...

