Nei top campionati europei solo il Bayern ha mantenuto il titolo: vittorie per Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Lille e Sporting A guardare il quadro emerso dai massimi campionati europei, pare che il Covid abbia avuto effetto pure sulle gerarchie. Nei 6 massimi tornei organizzati dalle federazioni nazionali appartenenti all'Uefa, soltanto in Germania è proseguita

Ultime Notizie dalla rete : Top campionati Calciomercato Napoli, per il dopo Gattuso si sogna Allegri o Spalletti. Juventus, Pirlo resta o no? Barça su Gosens La nostra opinione: Robin Gosens è uomo mercato conteso dalle big della Serie A (Juve in primis) ma anche dei top campionati europei. Sarà dura trattenerlo per Percassi, i suoi enormi progressi non ...

Super 800 a Trieste ...era quello di mettere alcuni Atleti di punta in condizione di realizzare i minimi per i Campionati ...16) e Maddalena Rumiz che finalmente centra il minimo con 44,48 e entra nella Top Ten Promesse. ...

Top campionati europei: cinque su sei hanno cambiato padrone SerieANews De Paul inserito nella Top 11 della Serie A 2020/21 stilata da Opta C'è anche Rodrigo De Paul nella Top 11 del campionato di Serie A 2020/21 stilata dal famoso portale di statistiche Opta. Il capitano bianconero figura nei tre di centrocampo di ...

IDM: Moser e Mikhalchik vincono nella prima tappa ad Oschersleben Nel fine settimana che ha dato il via al campionato Superbike tedesco con un meteo non particolarmente favorevole, i piloti di Yamaha e BMW sono stati i grandi protagonisti. Bene anche Alex Polita ...

