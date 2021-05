Tiro a segno, Europei 2021: italiani lontanissimi dalla qualificazione nella carabina 10m (Di lunedì 24 maggio 2021) Gli Europei 2021 di Tiro a segno seniores, in corso di svolgimento a Osijek (Croazia) non iniziano al meglio per i colori italiani. Marco Suppini, Lorenzo Bacci e Simon Weithaler hanno infatti chiuso la loro prova di qualifica, nel contest di carabina ad aria compressa dalla distanza dei 10m, lontanissimi dal lotto di shooters che più tardi si giocherà la finale. L’emiliano, 36esimo con 624,0 punti netti, il toscano, 40esimo con lo score di 623,2 punti, e l’altoatesino, addirittura 63esimo a 619,0, pagano diverse lunghezze al gruppo di chi – dalle ore 16 – si giocherà il titolo continentale e le residue chance di qualificazione verso i Giochi di Tokyo. A contendersi la gloria europea saranno: il russo Vladimir Maslennikov (primo, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) Glidiseniores, in corso di svolgimento a Osijek (Croazia) non iniziano al meglio per i colori. Marco Suppini, Lorenzo Bacci e Simon Weithaler hanno infatti chiuso la loro prova di qualifica, nel contest diad aria compressadistanza dei 10m,dal lotto di shooters che più tardi si giocherà la finale. L’emiliano, 36esimo con 624,0 punti netti, il toscano, 40esimo con lo score di 623,2 punti, e l’altoatesino, addirittura 63esimo a 619,0, pagano diverse lunghezze al gruppo di chi – dalle ore 16 – si giocherà il titolo continentale e le residue chance diverso i Giochi di Tokyo. A contendersi la gloria europea saranno: il russo Vladimir Maslennikov (primo, con ...

Esercito : Ai Campionati Europei Junior in corso a #Osijek (Croazia) la nostra atleta C.le VFP4 Margherita Brigida #Veccaro ha…

Tiro a segno, Europei 2021: italiani lontanissimi dalla qualificazione nella carabina 10m OA Sport Grand'Italia all'Europeo Week-end da sogno al Campionato europeo a Osijek, in Croazia con le medaglie d'oro dei tre juniores Sollazzo (C10), Maldini (P10) e Margherita Veccaro (P10) ...

