' The Witcher 3 e Far Cry? Gli open-world hanno il problema di sembrare MMO'

Lo streamer di Twitch e il re degli sparatutto in prima persona Michael "shroud" Grseziek ha spiegato perché non gli piace giocare in streaming ad open-world "senza fine" come The Witcher 3 e la serie Far Cry. Con la sua base di spettatori di oltre 9 milioni di follower su Twitch, Shroud riproduce una varietà di giochi, ma si concentra principalmente sugli sparatutto in prima persona. Nel suo streaming del 21 maggio, Shroud ha fornito la sua spiegazione dicendo: "con i giochi open world sembra che tu stia giocando a un MMO, ma quando giochi a un gioco single player open world non vuoi che sia come un MMO".

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher Un remake di Highlander con Henry Cavill è attualmente in lavorazione da Lionsgate L'attore Henry Cavill, conosciuto per aver interpretato l'attuale Superman del DC Universe e Geralt di Rivia nella recente serie Netflix di The Witcher , lavorerà nel prossimo remake di Highlander. A svelare la produzione del film è stato lo stesso Cavill. A quanto pare il film è in lavorazione da Lionsgate e il regista di John Wick , ...

GTA, un documentario ripercorre la storia (e gli scandali) della serie Sul suo canale sono stati pubblicati speciali su Days Gone , Monster Hunter e molti altri titoli, insieme a ulteriori documentari sulle saghe di Mafia e The Witcher . Gli utenti di ResetEra hanno ...

Stagione 2 di The Witcher: uscita, episodi e tutto quello che sappiamo Spaziogames.it The Witcher Stagione 2, quali personaggi non compariranno? Il video Un video ci svela quali personaggi non dovrebbero comparire nella Stagione 2 di The Witcher, spiegandoci perché non dovremmo aspettarceli.

Henry Cavill in trattative per il reboot di “Highlander” Dopo il Superman nei film DC e Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher, Henry Cavill è in trattative come protagonista di Highlander, ...

