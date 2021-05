Tennis, Ranking ATP (24 maggio): tutto invariato in vetta, Lorenzo Musetti guadagna 12 posizioni (Di lunedì 24 maggio 2021) In attesa del Roland Garros, la situazione in top ten è stabile, e dunque rimane al comando Novak Djokovic (che, peraltro, questa settimana può guadagnare qualche punto in ragione della partecipazione all’ATP 250 di casa a Belgrado). In termini di punti, sale leggermente Stefanos Tsitsipas, dato che il greco ha vinto a Lione, e scende il tedesco Alexander Zverev. Sarà praticamente impossibile, almeno fino allo Slam parigino, vedere modifiche significative, ed allora può essere utile indicare già qualche tendenza relativa a quel che accadrà in Francia. Con Nadal che di punti non ne può guadagnare, difendendo la vittoria, l’uomo chiamato a tentare la scalata in classifica è l’austriaco Dominic Thiem, dato che l’uscita nei quarti del 2020 non lo ha aiutato. Resta sempre elevata la linea di divisione tra Federer e Berrettini, cioè tra i primi 8 e gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) In attesa del Roland Garros, la situazione in top ten è stabile, e dunque rimane al comando Novak Djokovic (che, peraltro, questa settimana puòre qualche punto in ragione della partecipazione all’ATP 250 di casa a Belgrado). In termini di punti, sale leggermente Stefanos Tsitsipas, dato che il greco ha vinto a Lione, e scende il tedesco Alexander Zverev. Sarà praticamente impossibile, almeno fino allo Slam parigino, vedere modifiche significative, ed allora può essere utile indicare già qualche tendenza relativa a quel che accadrà in Francia. Con Nadal che di punti non ne puòre, difendendo la vittoria, l’uomo chiamato a tentare la scalata in classifica è l’austriaco Dominic Thiem, dato che l’uscita nei quarti del 2020 non lo ha aiutato. Resta sempre elevata la linea di divisione tra Federer e Berrettini, cioè tra i primi 8 e gli ...

Advertising

OA_Sport : Il ranking ATP non cambia particolarmente nelle zone alte. Lorenzo Musetti guadagna 12 posti in classifica - AnsaMarche : Tennis: Zheng prepara Roland Garros a Tolentino. La cinese è n.54 del Ranking, 'porterà questo luogo nel cuore' - tennis_di : @lorenzofares posso chiederti dove si trovano i dati sul ranking che avrebbero i giocatori senza il blocco? - tennis_di : @GeorgeSpalluto @SuperTennisTv Il telecronista sei tu? Quando hai citato il ranking che avrebbe con il metodo tradi… - LPappagallo : RT @effedandrea: #tennis solido, concreto e concentrato Lorenzo #Musetti batte Bedene (6-3 7-6) e si qualifica per le semifinali del 250 #A… -