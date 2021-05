Temptation Island, Raffaella Mennoia parla della nuova edizione: “Ho visto 120 coppie, col Covid le esigenze sono cambiate” (Di lunedì 24 maggio 2021) Temptation Island tornerà con una nuova edizione dal prossimo 30 giugno e le coppie ed i tentatori inizieranno la loro quarantena fra un paio di settimane. Raffaella Mennoia, autrice del programma, è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine ed ha rivelato alcune curiosità a riguardo. “Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto 120 coppie ed è stato complicato perché il Covid ha fatto vivere le coppie in retroattività. Si parla di discoteca, di gelosia, di chi vuole uscire da solo, ma essendoci stata la pandemia queste cose non sono più accadute tra le coppie nell’ultimo anno. Oppure c’è ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 maggio 2021)tornerà con unadal prossimo 30 giugno e leed i tentatori inizieranno la loro quarantena fra un paio di settimane., autrice del programma, è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine ed ha rivelato alcune curiosità a riguardo. “Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho120ed è stato complicato perché ilha fatto vivere lein retroattività. Sidi discoteca, di gelosia, di chi vuole uscire da solo, ma essendoci stata la pandemia queste cose nonpiù accadute tra lenell’ultimo anno. Oppure c’è ...

