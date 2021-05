Tappa 16 del Giro D’Italia | mappa | percorso e altimetrie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 maggio 2021) La partenza della16 delè a Sacile, situata sul fiume Livenza e divisa in due parti, che l’hanno resa nota come “piccola Venezia”.16 del: come sarà ildi oggi? Solo i primi chilometri dopo la partenza brusca sono pianeggianti, mentre la salita de La Crossetta, vista l’ultima volta alnel 1978, attende. La pendenza media supera di poco il 7% e non ci sono tratti particolarmente ripidi. Qui il gruppo può dividersi e fare un bel break. La discesa avverrà dopo alcuni chilometri sull’altopiano. Il punto successivo delè Belluno. Ilinizierà quindi in leggera salita lungo il fiume Cordevole. Il primo bonus volatile è ad ...