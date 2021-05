Summer Game Fest 2021 tra annunci, world premiere e molto altro: ecco quando partirà l'evento di quest'anno (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Summer Game Fest torna anche quest'anno con una nuova edizione ricca di sorprese per tutti i fan e appassionati del mondo dei videogiochi. Geoff Keighley condurrà la maniFestazione e, attraverso l'account Twitter ufficiale della maniFestazione, apprendiamo i primi dettagli del Summer Game Fest 2021. Innanzitutto, l'edizione 2021 partirà il 10 giugno alle ore 20 italiane e i fan possono aspettarsi grandi annunci, world premiere, performance musicali e ospiti speciali. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 24 maggio 2021) Iltorna anchecon una nuova edizione ricca di sorprese per tutti i fan e appassionati del mondo dei videogiochi. Geoff Keighley condurrà la maniazione e, attraverso l'account Twitter ufficiale della maniazione, apprendiamo i primi dettagli del. Innanzitutto, l'edizioneil 10 giugno alle ore 20 italiane e i fan possono aspettarsi grandi, performance musicali e ospiti speciali. Leggi...

Advertising

Antonio10853157 : RT @Eurogamer_it: Il #SummerGameFest 2021: ecco la data si svolgerà l'evento. - Eurogamer_it : Il #SummerGameFest 2021: ecco la data si svolgerà l'evento. - GamingTalker : Among Us, in arrivo il colore Rosa: novità previste per il Summer Game Fest 2021 - periodicodaily : Summer Game Fest torna il 10 giugno per l’inizio ufficioso dell’E3 #SummerGameFest #videogame - periodicodaily : Summer Game Fest torna il 10 giugno per l’inizio ufficioso dell’E3 #SummerGameFest #videogame -