Stresa, il piccolo che resta attaccato alla vita. Ma ha perso papà, mamma e fratellino (Di lunedì 24 maggio 2021) A 5 anni è in ospedale con le gambe fratturate e diversi traumi. L'altro bambino ricoverato non ce l'ha fatta di VIVIANA PONCHIA Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) A 5 anni è in ospedale con le gambe fratturate e diversi traumi. L'altro bambino ricoverato non ce l'ha fatta di VIVIANA PONCHIA

Advertising

La7tv : #nonelarena #Funivia Stresa, la testimonianza del vigile del fuoco: 'È stato raccapricciante, c'era un bambino picc… - Max18362869 : RT @liliaragnar: Per il piccolo angelo di #Stresa?????? - ALFO100897 : RT @liliaragnar: Per il piccolo angelo di #Stresa?????? - Maschere1 : RT @liliaragnar: Per il piccolo angelo di #Stresa?????? - BEPPEpippo : RT @liliaragnar: Per il piccolo angelo di #Stresa?????? -