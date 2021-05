Strage di Stresa: le ultime parole delle vittime prima della tragedia (Di lunedì 24 maggio 2021) Nessuna delle tredici vittime della Strage di Stresa avrebbe mai pensato che quella domenica di primavera si sarebbe trasformata in tragedia. Gli ultimi messaggi e le storie delle persone coinvolte. Strage della funivia di Stresa-Mottarone (Google Immagini)Ieri si è consumata una vera e propria Strage a Stresa sul lago Maggiore. Una tranquilla e soleggiata domenica che sapeva tanto di ritorno alla normalità, si è trasformata in un un incubo. Secondo le prime ricostruzioni, a causare la tragedia è stato il cedimento di un cavo della funivia, facendo precipitare la cabina con a bordo quindici persone. Tredici persone ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 maggio 2021) Nessunatredicidiavrebbe mai pensato che quella domenica divera si sarebbe trasformata in. Gli ultimi messaggi e le storiepersone coinvolte.funivia di-Mottarone (Google Immagini)Ieri si è consumata una vera e propriasul lago Maggiore. Una tranquilla e soleggiata domenica che sapeva tanto di ritorno alla normalità, si è trasformata in un un incubo. Secondo le prime ricostruzioni, a causare laè stato il cedimento di un cavofunivia, facendo precipitare la cabina con a bordo quindici persone. Tredici persone ...

