Stop alle violenze, costa blindata contro l'allarme risse: controlli a tappeto nelle piazze più a rischio (Di lunedì 24 maggio 2021) FERMO - costa blindata per il weekend appena andato in archivio. controlli speciali, in particolare, a Porto San Giorgio e qui soprattutto nelle aree di piazza Matteotti, davanti alla stazione ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 maggio 2021) FERMO -per il weekend appena andato in archivio.lli speciali, in particolare, a Porto San Giorgio e qui soprattuttoaree di piazza Matteotti, davanti alla stazione ...

Advertising

ilriformista : La rimozione del #coprifuoco sarà graduale: dal 24 maggio si sposta alle 23, dal 7 giugno alle 24, stop dal 21 giug… - Rossellagep : Per favore oggi è lunedì ripuliamo #prelemi basta riportare le cose altrui, ho difendere dal nulla cosmico ,oggi si… - liberalunicorno : RT @martinoloiacono: Letta aveva detto stop alle correnti. Sono nate “Le agorà” di Bettini e “Prossima” che spazia dagli ex zingarettiani a… - giocarpediem69 : Addio @SkySport addio a #skysportilclub addio a @PeppeDiSte addio a @AAlciato, Caressa e Sconcerti, addio alla vs f… - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: #BuongiornoRegione stamattina saremo in diretta da una palestra che si prepara al primo giorno di riapertura dopo il lung… -