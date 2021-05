Star Wars | Rangers of the New Republic | spinoff di The Mandalorian | sospesa da Disney

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 maggio 2021)of the New, serie dell'universo didi the, non sarebbe più in fase di sviluppo per+; lo show avrebbe dovuto vedere protagonista l'attrice Gina Carano.of the New, serie dell'universo diannunciata mesi fa, non sarebbe più in fase di sviluppo per+. Come anticipa Variety, la serie, che avrebbe dovuto vedere protagonista Gina Carano, sarebbe statadopo la diffusione della notizia della promozione di Dave Filoni a Executive Creative Director di Lucasfilm. Al momento non è chiaro se in futurotornerà a sviluppare il progetto o se si tratta di una ...