Sport | “Nuovo Barca” | pronta la rivoluzione Piace molto Gosens

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il quotidiano spagnoloapre in prima pagina con il Barcellona e il futuro del club catalano. Il titolo è “” perché ci sarà unasoprattutto per la rosa dei giocatori, in molti potrebbero dire addio. Intanto in settimana ci sarà l’incontro decisivo tra Laporta e Koeman per il futuro dell’allenatore, una volta risolto il nodo tecnico si passerà ai giocatori, anche se resta difficile una permanenza dell’olandese. In entrata – secondoe Leo Jardim è un’opzione per la porta. Si avvicina Aguero dopo aver dato il suo addio al Manchester City. La veradovrebbe essere fatta in uscita con più di dieci giocatori che potrebbero lasciare. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.