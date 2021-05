Spiral - L'eredità di Saw ancora primo al box office USA, il franchise supera il miliardo di dollari (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la seconda settimana consecutiva l'horror Spiral - L'eredità di Saw guida il box office americano facendo superare il miliardo di incassi nel mondo al popolare franchise. Per la seconda settimana consecutiva, l'horror Spiral - L'eredità di Saw guida il box office americano permettendo al franchise di superare il miliardo di incassi nel mondo. In patria, il film incassa altri 4,5 milioni e veleggia verso i 16 milioni. Lavorando all'ombra di un stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su una serie di omicidi che ricordano stranamente il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la seconda settimana consecutiva l'horror- L'di Saw guida il boxamericano facendore ildi incassi nel mondo al popolare. Per la seconda settimana consecutiva, l'horror- L'di Saw guida il boxamericano permettendo aldire ildi incassi nel mondo. In patria, il film incassa altri 4,5 milioni e veleggia verso i 16 milioni. Lavorando all'ombra di un stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su una serie di omicidi che ricordano stranamente il ...

