Spalletti dà l'ok ma il Napoli spera ed attende Allegri: la situazione (Di lunedì 24 maggio 2021) A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino: Luciano Spalletti ha dato il suo benestare al trasferimento sulla panchina azzurra. Dopo lunghi colloqui telefonici, il Napoli ed il tecnico di Certaldo sembrerebbero essere arrivati ad un accordo. La società partenopea, dal canto suo, aspetta ancora Massimiliano Allegri: il tecnico livornese è ancora incerto sul suo futuro e su di lui c'è il Real Madrid (laddove Zinedine Zidane dovesse abbandonare la nave dei blancos). Il Napoli punterebbe forte sull'ex Juve nonostante il mancato accesso in UEFA Champions League, ma tra le sue condizioni per allenare gli azzurri c'era l'obiettivo della qualificazione nell'Europa che conta. Resta tutto in bilico, ma la pista Allegri è quella che più si raffredda in queste ore.

