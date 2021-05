Sostegni bis | 1 600 euro ai lavoratori stagionali di turismo | spettacolo e sport

Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #23maggio: #Sostegni bis, è scontro sui #licenziamenti.… - AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - SI_sinistra : RT @TecnicaScuola: Dl Sostegni bis. Fratoianni (SI): precari discriminati. Tradito patto per la scuola -- - News_Editoria : Nel Decreto Sostegni bis c’è il tax credit a favore delle imprese editoriali -

A questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per il completarsi dell'iter parlamentare in merito Legge del Decreto, per capire se ci sarà spazio per nuovi interventi ...Aumenta l'orario di servizio degli insegnanti, in cattedra dal primo settembre senza alcun compenso aggiuntivo. È quello che prevede, per i professori e i maestri, la bozza del decretovarato dal governo lo scorso 20 maggio. E la Uil scuola protesta utilizzando parole piuttosto dure: "È un attacco all'insegnamento e agli insegnanti ? spiega Pino Turi , a capo della Uil ...Nel decreto Sostegni bis, approvato la scorsa settimana dal governo, verrà rifinanziato per altre quattro mensilità il reddito di emergenza (Rem). In questo modo chi ne beneficia, non verrà privato ...Confindustria: i presidenti Marco Bonometti (Confindustria Lombardia), Enrico Carraro (Confindustria Veneto), Pietro Ferrari (Confindustria ...