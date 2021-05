Siamo entrati nel giro illecito dietro alle app per il gioco d’azzardo. Ecco come funzionano (Di lunedì 24 maggio 2021) App insediate in paradisi fiscali. Tornei quotidiani per racimolare denaro. Canali alternativi per far sparire i soldi dai radar delle autorità. L’inchiesta di Wired Leaks Poker (foto Keenan Constance via Unsplash)Ne La lettera rubata Edgard Allan Poe insegna che il miglior modo per nascondere qualcosa è metterlo in bella vista. Una lezione che gli organizzatori di bische clandestine hanno imparato bene. Anziché celarsi in qualche sottoscala, durante la pandemia si sono trasferiti in massa online. Dentro app per il gioco d’azzardo che si scaricano in pochi secondi e in cui si entra con una manciata di click. In gruppi sui social network che sponsorizzano senza troppe remore tornei, quote di accesso e premi in denaro. In chat di Whatsapp per concordare la partecipazione e lo scambio delle quote di adesione, Tutto troppo facile. D’altronde, chi ha ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) App insediate in paradisi fiscali. Tornei quotidiani per racimolare denaro. Canali alternativi per far sparire i soldi dai radar delle autorità. L’inchiesta di Wired Leaks Poker (foto Keenan Constance via Unsplash)Ne La lettera rubata Edgard Allan Poe insegna che il miglior modo per nascondere qualcosa è metterlo in bella vista. Una lezione che gli organizzatori di bische clandestine hanno imparato bene. Anziché celarsi in qualche sottoscala, durante la pandemia si sono trasferiti in massa online. Dentro app per ilche si scaricano in pochi secondi e in cui si entra con una manciata di click. In gruppi sui social network che sponsorizzano senza troppe remore tornei, quote di accesso e premi in denaro. In chat di Whatsapp per concordare la partecipazione e lo scambio delle quote di adesione, Tutto troppo facile. D’altronde, chi ha ...

