Si rischia una nuova crisi dei contagi se ancora tanti non si vaccinano (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI - "La futura problematica riguardo alla campagna vaccinale" potrebbe essere rappresentata da chi rifiuta il vaccino. A lanciare l'allarme dai microfoni di Radio Cusano Campus" è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "C'è ancora una percentuale di anziani che non è vaccinata - spiega -. Bisogna pensare a delle soluzioni integrative, non solo con l'adesione volontaria, ma anche con la chiamata attiva, così si saprà anche se chi non si vaccina non riesce oppure non vuole". "L'obbligo di vaccinazione non so se sia in linea con la Costituzione, ed è comunque difficile legarlo a un obiettivo specifico. Ai tempi del decreto Lorenzin - ricorda - l'obbligo era legato alla frequentazione scolastica. Si potrebbe dare qualche vantaggio in più ai vaccinati. Le strategie possono essere diverse, ma bisogna pensarci adesso". "Il green pass - aggiunge ...

