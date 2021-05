Settimana Mondiale della Tiroide: l’importanza della prevenzione, la dieta da seguire, (Di lunedì 24 maggio 2021) La Tiroide è una ghiandola che svolge importanti funzioni per il nostro organismo. Regola il metabolismo, controlla il ritmo cardiaco, la forza muscolare e il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico. Ma la malattia da Covid-19 può alterarne la funzione, creando ulteriori problemi diagnostici e terapeutici. Perciò, in occasione della Settimana Mondiale della Tiroide 2021, dal 24 al 30 maggio, il tema scelto è: “Tiroide e pandemia da Covid”. L’obiettivo è dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia Tiroidea si pongono in questo periodo e individuare quali siano le patologie Tiroidee che rendono il paziente più “fragile” nei confronti ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 maggio 2021) Laè una ghiandola che svolge importanti funzioni per il nostro organismo. Regola il metabolismo, controlla il ritmo cardiaco, la forza muscolare e il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico. Ma la malattia da Covid-19 può alterarne la funzione, creando ulteriori problemi diagnostici e terapeutici. Perciò, in occasione2021, dal 24 al 30 maggio, il tema scelto è: “e pandemia da Covid”. L’obiettivo è dare risposta alle tante domande che le persone con una malattiaa si pongono in questo periodo e individuare quali siano le patologiee che rendono il paziente più “fragile” nei confronti ...

