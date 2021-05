(Di lunedì 24 maggio 2021) RisultatiA 2020-21,delal termine della 38ª giornata, chi va in Europa e chi retrocede: laEcco i risultati diA della stagione: la 38esima giornata porta ilalla sua conclusione. Ricordiamo allora che l’Inter si è laureata campione d’Italia con ampio anticipo e ha chiuso con 91 punti. Mentre le squadre retrocesse inB sono Parma, Crotone e Benevento, che però passa dall’essere ultima ina diventare terzultima. L’Atalanta è già qualificata in Champions League – per il terzo anno consecutivo – mentre la Lazio è certa del suo posto in Europa League. Il Milan invece è a Bergamo e spera di ...

Advertising

SerieA : Gioie, dolori e mille emozioni: tutti i risultati dell'ultima giornata di #SerieATIM! ?? Scarica l'App ufficiale di… - SkySport : ULTIM'ORA Su tutti i campi di Serie A un minuto di silenzio per le vittime della funivia caduta sul Mottarone #SkySport - SkySport : Serie A: risultati dell'ultima giornata, classifica finale e tutti i verdetti - zazoomblog : Serie A tutti i verdetti del campionato italiano: la classifica finale - #Serie #tutti #verdetti #campionato - CalcioPillole : La #rassegnastampa di oggi, #24maggio 2021 Serie A, tutti i verdetti: Pioli e Pirlo in Champions, Napoli beffato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutti

Penultima domanda su ' l'effetto Pielle ', se la promozione della società inB ha in qualche ...coloro che si son sbattuti per far andare e decollare questo bellissimo progetto'. La prima ...Benché composto da unadi articoli già editi, l'insieme ha la coerenza di un intervento ... un intellettuale democratico che si batte per giuste cause " cosa di cui, sia chiaro, e Siti per ...«Se vengono messi in condizione di essere criticati tutti i giorni allora non c’è più fiducia ... di Viterbo rispetto al resto». E pone una lunga serie di interrogativi «che metterò nero su bianco nel ...Serie tv di Richard Robichaux elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...