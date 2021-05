Serie A 2020/2021, il pagellone: Milan da 8.5, male le romane (Di lunedì 24 maggio 2021) Sipario sulla Serie A di Antonio Conte. Come del resto è stata per quattro delle ultime cinque stagioni italiane del tecnico dell’Inter. L’Inter domina e vince il 19esimo Scudetto della sua storia. Lo fa precedendo avversarie mai veramente in corsa dal 2021 in poi: il Milan chiude secondo e con la Champions League in tasca, l’Atalanta è terza e conquista per il terzo anno consecutivo il pass per l’Europa più prestigiosa, la Juventus alla fine la spunta grazie al passo falso finale del Napoli. Una Champions nelle mani del Nord nell’anno del tentativo fallito della Conference League. male le romane: la Roma è in Conference League e ha già annunciato il cambio in panchina. Via Fonseca, ecco Mourinho. Che farà la Lazio con Simone Inzaghi? Qualche dubbio per entrambi. Come dubbi ne hanno Fiorentina, Torino ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Sipario sullaA di Antonio Conte. Come del resto è stata per quattro delle ultime cinque stagioni italiane del tecnico dell’Inter. L’Inter domina e vince il 19esimo Scudetto della sua storia. Lo fa precedendo avversarie mai veramente in corsa dalin poi: ilchiude secondo e con la Champions League in tasca, l’Atalanta è terza e conquista per il terzo anno consecutivo il pass per l’Europa più prestigiosa, la Juventus alla fine la spunta grazie al passo falso finale del Napoli. Una Champions nelle mani del Nord nell’anno del tentativo fallito della Conference League.le: la Roma è in Conference League e ha già annunciato il cambio in panchina. Via Fonseca, ecco Mourinho. Che farà la Lazio con Simone Inzaghi? Qualche dubbio per entrambi. Come dubbi ne hanno Fiorentina, Torino ...

